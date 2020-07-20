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MHP'li vekil Cemal Enginyurt partisinden ihraç ediliyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
 20 Temmuz 2020 16:05
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

NE DEMİŞTİ?

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Memurlar.Net
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