Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
|21 Temmuz 2020 08:51
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Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Ayasofya Camii'nin açılışı için yapılan hazırlık çalışmalarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na davet yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'nun bu daveti geri çevirdiğini belirtti.
Selvi yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
Ayasofya'da bu cuma günü 86 yıl aradan sonra cuma namazı kılınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet'in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu'nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve "Gelmeyeceğim" diye yanıt verdiği söyleniyor.
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