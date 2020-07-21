Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Cumhur ittifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir.

Yılbaşından bu yana koronavirüs belasıyla salgın olarak tahribatına karşı dünyanın yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur. Koronavirüs sürecinde Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen ülke haline getirdik.

Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda doğrudan milletimizin kararıyla hayata geçirilen ilk yönetim reformudur. Bu reformun sahibi milletimizin kendisidir. Yeni sistemde yürütme, yasama, yargı organları arasındaki ilişkiyi çok daha netleştirdik.

Her değişim gibi bunun da oturması zaman alacaktır. Adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken bunların da üstesinden geliyoruz.

Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.

Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.

Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.

Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.

(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık.

Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik.

Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara geriledi.

Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik.

FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içinde olacağız.