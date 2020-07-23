MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksel lisans mezuniyetlerine hizmet puanı verilmemesi için MEBBİS'te düzenleme yapıldığını açıkladı
|23 Temmuz 2020 10:29
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Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksel lisans mezuniyetlerine hizmet puanı verilmemesi için MEBBİS'te düzenleme yapıldığını açıkladı.
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