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MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek

Milli Eğitim Bakanlığı hizmet puanı uygulamasına yönelik olarak 25 maddelik örnek bir soru cevap dosyası yayımladı.
 23 Temmuz 2020 23:06
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MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek

Milli Eğitim Bakanlığı hizmet puanı uygulamasına yönelik olarak 25 maddelik örnek bir soru cevap dosyası yayımladı.

İşte MEB'den yapılan açıklama

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE 19.06.2020 TARİHİNDE HİZMET PUANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖRNEKLER

1- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bitirilen doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim için hizmet puanı verilecek mi?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bitirilen doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezuniyeti, 19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında değerlendirilecektir.

2- Doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunuyum. Mezuniyetimin hizmet puanında değerlendirilmesi için ne yapmalıyım?

Doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenime ilişkin mezuniyetiniz, "MEBBİS/e-Personel Modülü/Öğrenim Bilgileri" sisteminde kayıtlı olması halinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

3- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınmış olan başarı, üstün başarı veya ödül için hizmet puanı verilecek mi?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınan başarı, üstün başarı veya ödül,19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında değerlendirilecektir.

4- Başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya ödül sahibiyim. Hizmet puanından yaralanmak için ne yapmalıyım?

Başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya ödül bilgilerinizin"MEBBİS/e-Personel Modülü/Ödül" sistemine girilmiş olması halinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

5- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirildim. Bu görevlerim karşılığında hizmet puanı alabilecek miyim?

Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra yapılan görevler için hizmet puanı verilecek; bu tarihten önce yapılan görevler için hizmet puanı verilmeyecektir.

6- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak yaptığım görevler karşılığında hizmet puanından yararlanmak için ne yapmam gerekir?

Görevlendirme kaydınızın "MEBBİS/e-Personel Modülü/Görev Bilgileri Menüsü/Belletmen Görevlendirme Ekranı" sistemine girilmiş olması halinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

7- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okuttum veya eğitim kurumu yöneticisi olarak yönetim görevini yürüttüm. Bu görevlerim karşılığında hizmet puanı alabilecek miyim?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra yapılan görevler için hizmet puanı verilecek; bu tarihten önce yapılan görevler için hizmet puanı verilmeyecektir.

8- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında görev yapmam halinde bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmam gerekir?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılan görevlerin "e-Okul Sistemi"ne girilmiş olması halinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

9- Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muafım. Halen zorunlu hizmet alanında çalışmaktayım. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra ben de %50 artırımlı hizmet puanı alabilecek miyim?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra zorunlu hizmet alanlarında çalıştığınız süreler için zorunlu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak %50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceksiniz.

10- Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muafım. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce zorunlu hizmet alanlarımda çalıştığım süreler için %50 artırımlı hizmet puanı alabilecek miyim?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya muaf olanlar, zorunlu hizmet alanlarında değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra görev yaptıkları süreler için artırımlı hizmet puanından yararlanabilecek; bu tarihten önce zorunlu hizmet alanlarında çalışılan süreler için artırımlı hizmet puanı verilmeyecektir.

11- Halen zorunlu çalışma kapsamında olmayan 1'inci, 2'nci veya 3'üncü hizmet alanı olan bir eğitim kurumunda görev yapıyorum. Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor. Daha sonra zorunlu hizmet alanı olan bir eğitim kurumuna atanmam halinde %50 artırımlı hizmet puanından ben de yararlanabilecek miyim?

Zorunlu hizmet alanında göreve başladığınız tarih itibarıyla zorunlu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak %50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceksiniz.

12- Halen zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda görev yapıyorum. Ben ne zaman %50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceğim?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğünüzü tamamladıktan sonra yine zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda görev yapmanız halinde, zorunlu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak %50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceksiniz.

13- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenim. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarılarım için hizmet puanı alabilecek miyim?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarılarınız için değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06 2020 tarihi itibarıyla hizmet puanı alabilirsiniz.

14- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenim. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için MEBBİS'e "Hizmet Puanı Evrakları" adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl kullanılacağının açıklandığı "Tanıtım Kılavuzu" il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu başarınıza ilişkin belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

15- eTwining programı kapsamında alınacak hizmet puanı için hangi belgeler geçerli sayılacaktır?

eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine sahip olanlar hizmet puanı alabileceklerdir.

16- eTwining programı kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınan Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketleri için hizmet puanı alınabilecek mi?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınan bu kapsamdaki belge için ek hizmet puanı alabilirsiniz.

17- eTwining programı kapsamında birden fazla Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine sahibim. Her biri için ayrı puan alabilecek miyim?

eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketlerinden sadece biri (15 puan) hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.

18- eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine sahibim. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için MEBBİS'e "Hizmet Puanı Evrakları" adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl kullanılacağının açıklandığı "Tanıtım Kılavuzu" il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

19- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan patent tescili, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan faydalı model tescili veya Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan tasarım tescili hizmet puanının hesabında değerlendirilecek mi?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamda alınan tesciller hizmet puanında değerlendirilecektir.

20- Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili veya Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili aldım. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için MEBBİS'e "Hizmet Puanı Evrakları" adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl kullanılacağının açıklandığı "Tanıtım Kılavuzu" il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

21- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası bir hakemli dergide yayımlanan makalelerim için hizmet puanı alabilecek miyim?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası bir hakemli dergide yayımlanan makaleler hizmet puanında değerlendirilecektir.

22- Ulusal veya uluslararası bir hakemli dergide yayımlanmış makalem var. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için MEBBİS'e "Hizmet Puanı Evrakları" adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl kullanılacağının açıklandığı "Tanıtım Kılavuzu" il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

23- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç derece veya mansiyon ödülüme ilişkin başarım hizmet puanında değerlendirilecek mi?

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarınız hizmet puanında değerlendirilecektir.

24- Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye veya mansiyon ödülü alan öğretmenim. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için MEBBİS'e "Hizmet Puanı Evrakları" adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl kullanılacağının açıklandığı "Tanıtım Kılavuzu" il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu başarınıza ilişkin belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

25- Birleştirilmiş Lisans + Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) mezunuyum. Yönetmelik değişikliği ile yüksek lisans için öngörülen hizmet puanından ben de yararlanabilir miyim?

Birleştirilmiş Lisans + Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) mezunu olan öğretmenlerimiz yüksek

lisanslarının tezli - tezsiz durumları dikkate alınarak hizmet puanından yararlanacaklardır.

Personel Genel Müdürlüğü
Memurlar.Net - Özel

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