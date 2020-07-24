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Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor

Yatay geçiş ilanlarında tüm üniversiteler online veya posta ile başvuru Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor
 24 Temmuz 2020 09:33
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Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor

Hali hazırda yatay geçiş ilanları yayınlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi haricinde bütün üniversiteler online veya posta yolu ile başvuru kabul etmektedir.

Ancak, 50 kadar Tıp fakültesi içinde sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi şahsen veya noter vekaletli başvuru talep etmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademisyenleri TV'lerden halka pandemi dersleri verirken, başvuruyu online yapmak yerine, insanları Türkiye'nin diğer illerinden İstanbul'a başvuruya getirtmeleri iyiniyetli görünmemektedir.

İlan için tıklayınız.
Memurlar.Net
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