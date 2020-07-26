Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tekrar orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
|26 Temmuz 2020 15:43
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Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tekrar orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Çamburnu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesinin ardından alarm verilen kentte havadan ve karadan ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale şehir merkezinin birçok noktasında görülen yangına müdahaleler devam ediyor.
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