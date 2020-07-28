Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
|28 Temmuz 2020 08:54
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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Koronavirüs tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, hastanede zor günler geçirdiğini ama moralini yüksek tuttuğunu belirterek, "Önemli olan makam, mevki değil sağlık. Bu virüs makam mevki dinlemiyor, sağlığınızın kıymetini bilin. Umarım Grup Başkanvekilimiz Emin Akbaşoğlu Bey de bir an önce iyileşir" dedi.
CİĞERİMDE TUTULMA VARDI
Demiröz, koronavirüs tedavi sürecini Hürriyet'e şu sözlerle anlattı: "AK Parti Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu Bey 'Ankara'ya birlikte gidelim' teklifini bana sundu. 'Tek araba gidelim' dedik. Yolculuğun ardından pazartesi günü test yaptırdık. Benimki ikincide pozitif çıktı. Hastalığın etkilerini hissetmeye başladım. Yemeklerden tat alamıyordum, ateş ve yorgunluk ve iştahsızlık vardı. Hemen Ankara Başkent Hastanesi'ne gittik. Hastaneye yatırdılar. Tomografi çektiler. Ciğerimde yüzde 20'ye yakın bir tutulma vardı. Oda içerisinde sürekli yürüdüm. Hep kendi kendime 'çok iyiyim, çok iyiyim' dedim. Moralimi ilk andan hastaneden çıktığım son ana kadar."
AKBAŞOĞLU ŞU AN ENTÜBE
Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili koronavirüs tedavisi görüyor) Bey'e de moral vermeye çalıştım. Heyecanlıydı. Maalesef şu an hala entübe durumda. Onun için dua ediyorum. 10 gün sıkıntılı bir dönem geçirdim. Geçmişte spor yapmış olmanın çok önemi var. Futbol geçmişim olduğu için avantajım vardı. Biz Emin Bey ile aynı arabada gelirken maske takmamıştık. Maske taksaydık belki yakalanmayacaktık.
Bu virüs makam mevki dinlemiyor, yakaladı mı gözünün yaşına bakmıyor. Mesafeli olun, bu işi hafife almayın. Ben de belki hafife aldım. Ateş, baş ağrısı, boğazınıza bir şeyler yapışmış gibi hissediyorsunuz."
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