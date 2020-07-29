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Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti

Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti! Balkona bile çıkamıyorum
Gelen son dakika haberine göre; Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Pınar'ın katil zanlısının eşi ilk kez konuştu.
 29 Temmuz 2020 08:24
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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi. E.A.'nın bir yakını "Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekalet vermişti.

DELİLLERİ GÖRDÜ, İTİRAF ETTİ

Eğitimi nedeniyle Muğla'da bulunan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve genç kızın eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etmişti. Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak üstüne beton döküp ormanlık alana attığını söylemişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

'KATİL' YAZISI SİLİNDİ

Cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısı, failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Cinayetin faili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki 'Cüce' adlı barı da kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile örtüldü. Avcı'nın yakınları işyerinin camına yazılan 'Katil' yazısını silerken, duvarlara asılan cinayet haberlerinin yer aldığı gazeteler de kaldırıldı.

GECE YARISI KEŞİF YAPILMIŞ

Soruşturmadaki keşif sürecine dair yeni bir detay da ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, herhangi bir saldırı girişimine karşı şüpheli Cemal Metin Avcı'ya olay yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Gözaltına alındığı gece yapılan keşif sırasında şüpheli önce vahşetin yaşandığı bağ evine götürüldü. Burada cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı. Daha sonra cesedi nasıl yaktığını, arabaya nasıl yüklediğini fiziki detaylarıyla ifade etti. Ardından cesedi attığı yere götürüldü. İfadesinde anlattıklarıyla olay yerindeki beyanları karşılaştırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
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