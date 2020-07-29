Kayseri'de rekor karantina kararı
Kayseri'de 102 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|29 Temmuz 2020 16:49
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Kayseri'de 102 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu kişilerin oturduğu binalardaki 102 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
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