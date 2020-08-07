Emniyet, ne zaman görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacak?
|07 Ağustos 2020 10:05
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19 Haziran 2019 tarihinde memurlar.net'te yapılan haberde "Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2019 tarihinde tüm illere gönderdiği resmi yazıda, önümüzdeki dönemde yapılaması planlanan çalışmalara esas olmak üzere birimlerden talep toplamaya başladı." denilmişti.
Bu haber tüm Emniyet Genel Müdürlüğü personelini heyecanlandırmıştı. Ancak haberde yayımlanan resmi yazısının aksine Emniyet hiçbir girişimde bulunmadı.
Genel müdürlük personeli bir görevde yükselme sınavı için 14 yıl daha beklemekten tedirginlik duymaktadır.
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