Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Hatay Baro Başkanı, kimliğine isteyen polislere, "bana resmi bir dayanak göstermezseniz vermem" dedi. Baro başkanı kimliğini vermemekte ısrarcı olunca gözaltına alındı
|30 Temmuz 2020 02:53
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Hatay'da yaşanan bir olayda, emniyet mensupları bir lokantada kimlik denetimi yaptı.
Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istedi. Polisler ise zorluk çıkarılmamasını ve kimliğin ibraz edilmesini istedi.
Kimliğini vermeyen baro başkanı gözaltına alındı.
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