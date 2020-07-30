Feyzioğlu, baro başkanının gözaltına alınmasını kınadı
|30 Temmuz 2020 12:42
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun konuya ilişkin açıklaması:
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz.
Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin'den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay'a intikal etmiştir.
Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A'nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez.
Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.
Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
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