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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama

Fındık üzerinden AK Parti'yi eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partiden ihraç edildi. Sosyal medyadan ilk açıklamasını yapan Enginyurt, ihraç edenlere seslenerek "Bir gün sıra size de gelir" ifadelerini kullandı.
 30 Temmuz 2020 23:11
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama

Fındık üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti'yi eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında karar verildi. Enginyurt MHP'den kesin olarak ihraç edildi.

MHP'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."

ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

İhracının ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamayı yapan Enginyurt, bir gün sıranın ihraç edenlere de geleceğini söyledi. "Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız" diyen Engin yurt şu ifadeleri kullandı:

"MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve ordular için hep doğruları konuşan olacağım."

Memurlar.Net
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