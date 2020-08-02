Yavuz öğretmen 1000'den fazla su kuyusu açtırdı

Çorum'da öğretmenlik yapan Yavuz Bozdoğan, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla Bangladeş, Nepal, Arakan, Çad, Myanmar, Kamerun ve Uganda'da açtırdığı binden fazla su kuyusu ile insanların temiz içme suyuna kavuşmalarını sağlıyor.

Kentteki bir ortaokulda Arapça öğretmeni olan Yavuz Bozdoğan (51), bir sivil toplum kuruluşunun yardım faaliyeti kapsamında, Kurban Bayramı dolayısıyla yardımda bulunmak için gittiği Afrika'daki bazı ülkelerde insanların, su kaynaklarına ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını gördü.

Su sıkıntısı olan bölgelerdeki insanların zorlu hayatlarından etkilenen Bozdoğan, bu bölgelerdeki insanların temiz içme suyuna kavuşmaları amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

Bu amaçla İnşirah Yardım Derneği'ni kuran Bozdoğan, hayırseverlerin bağışlarıyla son iki yılda Bangladeş, Nepal, Arakan, Çad, Myanmar, Kamerun ve Uganda'da binden fazla su kuyusu açtırarak yolu ve elektriği de bulunmayan bölgelerde yaşayan insanların suya kavuşmasına katkı sağladı.

Su kuyusunun açılmasından, insanların suya kavuşma anına kadar tüm aşamalar, dernek gönüllülerince video ve fotoğraf olarak kaydedilip, kuyu açtırmak için bağış yapan hayırseverlere gönderiliyor.

Kuyu açılışlarında yerel halkın heyecan ve mutlulukları görüntülüre yansıyor. Görüntülere yansıyan mutluluk izleyenleri duygulandırıyor.

Kamerun'da faaliyete geçirilen bir su kuyusunun açılışında, çocukların, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şükran Türkiye" diye bağırarak sevinçlerini dile getirmesi görülüyor.

- "Sizler belgesellerde izliyorsunuz"

Bozdoğan, AA muhabirine, söz konusu ülkelerde insanların suya muhtaç olduğunu, özellikle Afrika'da insanların büyük zorluklar çektiğini söyledi.

İnsanların suya ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Geçen yıl Kurban Bayramı için Çad'a gittiğimizde oradaki köyleri gezme fırsatımız oldu. Gittiğimiz köylerde yol, elektrik ve su yok. Başkente 50 kilometre uzaklıktaki bir yere gittik, orada bile elektrik ve su yoktu. Buralarda kuyu ihtiyacı var. İnsanlar su almak için 10 kilometre, yeri geliyor 40 kilometre yürümek zorunda kalıyorlar. Sizler belgesellerde izliyorsunuz ama insanlar oralarda gerçekten suya muhtaç durumda." diye konuştu.

Dernek olarak kuyu açma faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeşlerimiz bize katkı sağlıyor, biz de su kuyuları açıyoruz. Onlara, kuyuları açtıktan sonra resim ve videolarını gönderiyoruz. Hem inşaat aşamalarını hem de bitme aşamasını, bazen de suya kavuşma aşamasını canlı canlı izliyorlar. Su sadaka-i cariyedendir, hayra geçen, büyük hayır olan amellerdendir. Bu noktada yoğun bir çalışma yaptık. Her sene yüzlerce kuyu açtık. Bir kuyudan onlarca kişi, köy halkı istifade ediyor."

Geçen yıl Afrika, Arakan kampları, Nepal, Bangladeş ve Myanmar'da toplam 640 kuyu açtıklarını aktaran Bozdoğan, bu yıl da haziran ayına kadar Afrika, Çad, Kamerun ve Uganda'da 538 su kuyusu açtıklarını sözlerine ekledi.

Bozdoğan, dünyanın çeşitli ülkelerinden muhtaç insanların Türk halkının yolunu gözlediklerinin altını çizerek, "Burada bir kardeşlik hukuku da doğuyor. Orada bizi bekleyen, Türkiye'deki kardeşlerimizin yolunu gözleyen bir sürü insan var. Orada biz Türkiye'yi anlatıyoruz. Türkiye muhabbeti, Türkiye sevgisini anlatıyoruz. Balonlar dağıtıyoruz, bayraklar dağıtıyoruz. Paylaştığımız videolardaki Türkiye coşkusu her taraftan izleniyor." değerlendirmesinde bulundu.