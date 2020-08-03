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Öğretmenleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu 4'ü milli eğitim personeli 6 kişi hayatını kaybetti.
|03 Ağustos 2020 11:10
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
Piknik yapmak için Göllerbaşı bölgesine giden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 4'ü Milli Eğitim Bakanlığı personeli 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi
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