Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından corona virüsü tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
|05 Ağustos 2020 12:11
|Yazdır
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
* Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. "Kontrollü Sosyal Hayat"
Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
* Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk Zabıta
#SağlıkİçinHepimizİçinSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020
Yarın,
Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
"Kontrollü Sosyal Hayat"
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi
05 Ağustos 2020 11:56
|Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
05 Ağustos 2020 11:56
|Çeşme Kaymakamı görevden alındı
05 Ağustos 2020 11:44
|Yeni karantina haberleri gelmeye başladı
05 Ağustos 2020 11:32
|Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla 'virüsün genom haritası' çıkarılacak
05 Ağustos 2020 11:15
|500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
05 Ağustos 2020 09:42
|İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi
05 Ağustos 2020 09:40
|'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'
05 Ağustos 2020 09:38
|Resmi Gazetede iki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:08
|17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:04