Dolar/TL, 7,07 seviyesinden işlem görüyor
|06 Ağustos 2020 09:31
|Yazdır
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0740'tan işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,0740 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 8,4560'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,3150'den satılıyor.
Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,0730
|7,0740
|Avro
|8,4120
|8,4130
|Sterlin
|9,2890
|9,3350
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0430
|7,1230
|Avro
|8,3720
|8,4520
|Sterlin
|9,2290
|9,4390
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çeyrek altından yeni rekor: 750 TL
05 Ağustos 2020 18:49
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Ağustos 2020 18:24
|Dolar günü 7,03 TL'den tamamladı
05 Ağustos 2020 17:11
|Altından tarihi rekor: 462,50 TL
05 Ağustos 2020 16:54
|Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
05 Ağustos 2020 14:59
|Analistler uyardı: Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
04 Ağustos 2020 18:47
|Borsa günü düşüşle tamamladı
04 Ağustos 2020 18:17
|Çeyrek altın günü 720 TL'den tamamladı
04 Ağustos 2020 17:46
|Borsada kayıp yüzde 5'i aştı
04 Ağustos 2020 17:39
|Altının gramı 443,90 TL oldu
04 Ağustos 2020 17:23