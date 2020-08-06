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Dolar/TL, 7,07 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0740'tan işlem görüyor.
 06 Ağustos 2020 09:31
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0740'tan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,0740 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 8,4560'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,0730 7,0740
Avro 8,4120 8,4130
Sterlin 9,2890 9,3350
ANKARA
ABD Doları 7,0430 7,1230
Avro 8,3720 8,4520
Sterlin 9,2290 9,4390

Anadolu Ajansı
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