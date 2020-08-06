Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
|06 Ağustos 2020 14:44
|Yazdır
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.
Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması altında görev aldığı 37 resmi maçta 10 kez ağları havalandırdı.
Fenerbahçeye hoş geldin Mert Hakan Yandaş! ️Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
👉 https://t.co/kXvAb70kgE pic.twitter.com/RPYS9JFPEg
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı
06 Ağustos 2020 15:49
|Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
05 Ağustos 2020 18:39
|TFF'den 'harcama limiti' açıklaması
05 Ağustos 2020 18:04
|Arda Turan, Galatasaray'da boş mukaveleye imza attı
05 Ağustos 2020 16:43
|Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu
04 Ağustos 2020 23:48
|Futbolda 'virüs' önlemi: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
04 Ağustos 2020 16:16
|TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
04 Ağustos 2020 12:08
|Ali Koç: Hoca ve transferlerle ilgili açıklamalarımız olacak
03 Ağustos 2020 14:53
|Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti
03 Ağustos 2020 14:04
|TFF'den 22 takımlı lig talebine tepki: Zeydan Karalar maksadını aşmıştır
02 Ağustos 2020 23:02