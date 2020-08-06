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Simülasyonlu, il dışı öğretmen nakil robotu yayında

Öğretmenlerin il dışı nakil kontenjanlarını içeren simülasyonlu yer değiştirme robotu yayında
 06 Ağustos 2020 15:13
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Simülasyonlu, il dışı öğretmen nakil robotu yayında

Öğretmenlerin il dışı nakil işlemlerine başvurular 6 ila 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanacak, ilişik kesme işlemleri ise 12 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

Öğretmenlerin beklediği il dışı nakil kontenjanları bugün açıklandı. Memurlar.net olarak kontenjanları robota uygun hale getirdik.

Simülasyonlu il dışı nakil robotu için tıklayınız.
Simülasyonlu robotta, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olarak, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok fazla tercih aldığını görebilirsiniz.
Memurlar.Net
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