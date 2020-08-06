Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı
Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe eski oyuncusu ile anlaşmaya vardı
|06 Ağustos 2020 15:49
|Yazdır
Fenerbahçe transferde tam gaz ilerliyorCaner Erkin transferinin açıklanmasının ardından 2 transfer daha gerçekleşti
Sivasspor'dan Mert Hakan'ı da kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, son olarak eski kaptanı Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'a veda eden Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin kulüp binasına geldi ve kulüp yöneticileriyle görüştü.
Görüşmenin ardından, Fenerbahçe transferin gerçekleştirildiğini duyurdu
Kaynak: A Spor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de
06 Ağustos 2020 14:44
|Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
05 Ağustos 2020 18:39
|TFF'den 'harcama limiti' açıklaması
05 Ağustos 2020 18:04
|Arda Turan, Galatasaray'da boş mukaveleye imza attı
05 Ağustos 2020 16:43
|Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu
04 Ağustos 2020 23:48
|Futbolda 'virüs' önlemi: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
04 Ağustos 2020 16:16
|TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
04 Ağustos 2020 12:08
|Ali Koç: Hoca ve transferlerle ilgili açıklamalarımız olacak
03 Ağustos 2020 14:53
|Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti
03 Ağustos 2020 14:04
|TFF'den 22 takımlı lig talebine tepki: Zeydan Karalar maksadını aşmıştır
02 Ağustos 2020 23:02