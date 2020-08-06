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Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe eski oyuncusu ile anlaşmaya vardı
 06 Ağustos 2020 15:49
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Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe transferde tam gaz ilerliyor

Caner Erkin transferinin açıklanmasının ardından 2 transfer daha gerçekleşti

Sivasspor'dan Mert Hakan'ı da kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, son olarak eski kaptanı Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'a veda eden Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin kulüp binasına geldi ve kulüp yöneticileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından, Fenerbahçe transferin gerçekleştirildiğini duyurdu

Kaynak: A Spor
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