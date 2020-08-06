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Kendisine randevu veren valiye cevabı gülümsetti

Elazığ'da gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık'ın randevu verdiği bir kadın, 'Bugün olmaz gelemem misafirim var" diye cevap vermesi herkesi gülümsetti. Bunun üzerine Vali Yırık kadına, 'Sen adresini ver ben senden randevu alayım' dedi
 06 Ağustos 2020 17:29
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İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda Covid-19 denetimleri ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da yapılmaya başlandı. Denetimleri inceleyen Vali Erkaya Yırık tarihi Kapalı Çarşı'nda esnaf ve vatandaşları Covid-19'a karşı uyardı. Aynı zamanda vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Vali Yırık'ın bir kadınla randevu diyaloğu çevredekileri güldürdü. Kadınla muhabbet eden Vali Yırık, "Bugün saat 14.30'da valiliğimize gelebilir misiniz" sorusuna kadının "Bugün olmaz gelemem, misafirim var" demesi etraftakileri kahkahaya boğdu. Bunun üzerine Vali Yırık ise esprili bir cevapla, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama ben o saatte gelemem diyor, sen bana adresini ver de ben randevu alayım" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda hem denetim hem de bilgilendirme yaptıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Dünyayı tehdit eden bu virüs musibetinin son haftalarda artan vakalarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'mız 81 vilayete bir genelge gönderdi. Bu genelgede her zaman ifade edildiği gibi başta temizlik, maske ve fiziksel mesafeye riayet etmenin, bu hastalıkla başa çıkmanın en önemli üç unsurları olduğu ifade edildi. Dünyayı tehdit eden ülkemizi sıkıntıya sokan ve halen devam eden bu sıkıntıyla mücadele için sahadayız. Bugün itibariyle konaklama tesislerinde, berber ve kuaförlerde, pazar yerlerinde, lokantalarda, kafelerde denetimler sürüyor. Bunun yanında yine restoranlarda, kahvehane ve kıraathanelerde, ticari ve şehirler arası ulaşım araçlarında, insanların yoğun olabildiği ve Covid-19 riskinin fazla olabileceği tüm yerlerde denetim ekiplerimiz her gün her saat denetim faaliyetini devam ettirecektir" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de virüsün bulaşma riskinin arttığına değinen Vali Yırık, "Dolayısıyla hepimiz temizlik, maske ve fiziksel mesafe kurallarına azami riayet etmek zorundayız. Virüs asla tedbirden güçlü değildir. Virüs, tüm dünyada ve ülkemizde yeni başlamış gibi ve aynı etkisini gösteriyor olduğunu bilerek kurallara riayet edersek inşallah bu musibeti asgari sıkıntıyla atlatacağız. Dün, il pandemi kurulunu topladık. Kurulda birtakım kararlar aldık. İl Salgın Denetim Merkezi başta olmak üzere filyasyon çalışmaları, takip kurulları ve aynı zamanda vilayetlerde kurulduğu gibi tüm ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında bu merkezler kurulacak. Her gün tespit edilen hasta, yatan hasta durumları ve vaka sayısı doğrultusunda müşaverelerini ve denetimlerini yapacaklar. Görüşüp tekrar hangi kuralları ve tedbirleri bir daha alırız daha farklı yönüyle değerlendiririz diye her gün 16.00'dan sonra bir araya gelecekler" diye konuştu.

Denetimlerde Vali Yırık'a, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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