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AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi

İzmir'de Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edildi.
 06 Ağustos 2020 23:12
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AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi

İzmir'de Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edildi.

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, Menemen Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı sonrasında saldırıya uğradı. Can, aldığı yumruk darbeleri sonrasında yere düşerken saldırganlardan şikayetçi oldu. Menemen Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Can'ın karakoldaki ifadesinde, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, şahıslardan birisinin Cumali A. olduğunu bildiğini fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini ifade ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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