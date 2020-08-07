1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor

Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın eşini ısrarla üniversite içinde yükseltme çabası yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. PAÜ'ye bağlı PADAM'a alınacak öğretim elemanı ilanında neredeyse D. B. tarif edildi. 10 Ağustos'ta yapılacak sınav, daha yapılmadan, PADAM'ın akademik kadrosuna D. B'nin ismi yazıldı.
 07 Ağustos 2020 13:55
Yazdır
PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor

Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın eşini ısrarla üniversite içinde yükseltme çabası yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. PAÜ'ye bağlı PADAM'a alınacak öğretim elemanı ilanında neredeyse D. B. tarif edildi. 10 Ağustos'ta yapılacak sınav, daha yapılmadan, PADAM'ın akademik kadrosuna D. B'nin ismi yazıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde 15 Temmuz sonrası göreve gelen ve hemen ardından Arapça öğretmeni olan eşini enstitü sekreteri olarak atayan Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın eşi D. B'yi yükseltme ısrarı sürüyor.

Pamukkale Üniversitesi'nde skandal şöyle gelişti:

'ADRESE TESLİM' İLAN?

Pamukkale Üniversitesi, 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla akademik personel alımına çıktı. Listenin 7'nci sırasında Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi'ne (PADAM) alınacak öğretim görevlisinin özellikleri hayli dikkat çekti.

SINAVA TEK KİŞİ KATILMAYA HAK KAZANDI

'Adrese teslim alım' imajı uyandıran ilanın ardından başvurular değerlendirdi ve 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim belirlendi. Pamukkale Üniversitesi'nin internet sitesinden ilan edilen duyuruda, sınava katılmaya hak kazanan kişinin D** B** olduğu görüldü.

PAÜ Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin (PADAM) resmi internet sitesindeki, akademik kadro bölümünde D. B'nin ismi şimdiden yer aldı

SINAV YAPILMADAN İSMİ KADROYA YAZILDI

Yani daha sınav yapılmadan, Rektör Bağ'ın eşi D. B, akademik yükselmesini yapacağı birime yerleşti bile...

Dosya olarak indirilebilen özgeçmiş incelendiğinde ise, Resmi Gazete'de yayımlanan 'aranan kriterler bölümünün' Derya Bağ'ın özgeçmişi ile birebir örtüştüğü de anlaşılıyor.

Kaynak: Denizlihaber

Rektör, öğretmen eşini Enstitü Sekreteri olarak atadı Rektör'ün eşini, enstitü sekreteri olarak ataması, Etik mi?
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı
07 Ağustos 2020 11:07		 Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı
06 Ağustos 2020 23:30
Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor
06 Ağustos 2020 20:39		 Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti
06 Ağustos 2020 20:18
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
06 Ağustos 2020 20:14		 Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı
06 Ağustos 2020 19:10
Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
06 Ağustos 2020 18:59		 Pazarcı teyzeden valiye ders niteliğinde sözler
06 Ağustos 2020 18:24
Valiye, 'bugün gelemem, misafirim var' dedi
06 Ağustos 2020 17:29		 Virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı
06 Ağustos 2020 16:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü14:29 - Kamu engelliye iş kapısı oldu14:24 - Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor14:23 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Maliye Bakanı Albayrak'a destek14:15 - Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi14:03 - İşletme mezunları ekonomist olamayacak
14:00 - Belediye meclis üyesinin darbedilmesine suç duyurusu13:59 - 30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar13:58 - Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi13:55 - PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor13:46 - Adana'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti13:43 - İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
13:42 - Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek13:41 - THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı13:37 - 'Denizli otoyolunu 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz'13:36 - Düzce'de denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu13:33 - Diyarbakır annelerinden PKK ve HDP'ye tepki
13:30 - Borsa, güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
Motorine 16 kuruş zam geliyor
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jose ernesto sosa 1
diş çürüğü 2
sürahiden su içmek 2
gökhan gönül 1
Kırgınlık 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
tuğba ekinci 1
kırıntı 1
kırmızı kart 1
dişçi koltuğu 1
SON İLANLAR
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam