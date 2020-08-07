PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor
|07 Ağustos 2020 13:55
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Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın eşini ısrarla üniversite içinde yükseltme çabası yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. PAÜ'ye bağlı PADAM'a alınacak öğretim elemanı ilanında neredeyse D. B. tarif edildi. 10 Ağustos'ta yapılacak sınav, daha yapılmadan, PADAM'ın akademik kadrosuna D. B'nin ismi yazıldı.
Pamukkale Üniversitesi'nde 15 Temmuz sonrası göreve gelen ve hemen ardından Arapça öğretmeni olan eşini enstitü sekreteri olarak atayan Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın eşi D. B'yi yükseltme ısrarı sürüyor.
Pamukkale Üniversitesi'nde skandal şöyle gelişti:
'ADRESE TESLİM' İLAN?
Pamukkale Üniversitesi, 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla akademik personel alımına çıktı. Listenin 7'nci sırasında Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi'ne (PADAM) alınacak öğretim görevlisinin özellikleri hayli dikkat çekti.
SINAVA TEK KİŞİ KATILMAYA HAK KAZANDI
'Adrese teslim alım' imajı uyandıran ilanın ardından başvurular değerlendirdi ve 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim belirlendi. Pamukkale Üniversitesi'nin internet sitesinden ilan edilen duyuruda, sınava katılmaya hak kazanan kişinin D** B** olduğu görüldü.
PAÜ Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin (PADAM) resmi internet sitesindeki, akademik kadro bölümünde D. B'nin ismi şimdiden yer aldı
SINAV YAPILMADAN İSMİ KADROYA YAZILDI
Yani daha sınav yapılmadan, Rektör Bağ'ın eşi D. B, akademik yükselmesini yapacağı birime yerleşti bile...
Dosya olarak indirilebilen özgeçmiş incelendiğinde ise, Resmi Gazete'de yayımlanan 'aranan kriterler bölümünün' Derya Bağ'ın özgeçmişi ile birebir örtüştüğü de anlaşılıyor.
Kaynak: DenizlihaberRektör, öğretmen eşini Enstitü Sekreteri olarak atadı Rektör'ün eşini, enstitü sekreteri olarak ataması, Etik mi?
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