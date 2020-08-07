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Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
 07 Ağustos 2020 14:24
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Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yunanistan'ın Libya ile ilgili hiçbir alakası yok. Biz Libya ile anlaştıktan sonra işin üzerine atladılar. Size karşı yapılmış bir anlaşma değildir diyerek bize bilgileri yansıtıyorlar ancak olsa da olmasa da biz Libya konusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız; başta ABD olmak üzere, corona virüs seyrinden sonra çok ciddi dalgalanmaların olduğunu görürsünüz. Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var.

2020 Kasım'ında göreve geldik. 2002'de, 236 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktı.

Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Bazı sıkıntılarımız var yok değil.

Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık.

Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız.

Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bugün terörle mücadelede neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

Memurlar.Net
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