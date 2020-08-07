Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı

Kurdaki artışın ardından dün Merkez Bankası ve BDDK'nın banka genel müdürleri ile yaptığı toplantıda alınan sıkılaştırma sinyallerinin ardından kredi faizlerinin ardından mevduat faizleri de yüzde 7 düzeyinden yüzde 11'e kadar fırladı. Kamu bankalarında en çok tercih edilen 32 günlük faiz yüzde 8'den yüzde 10'a çıktı. Daha küçük para sahiplerine yüzde 6'ya kadar inen faiz oranları yüzde 9.50'ye ulaştı.