Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber
UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı
|07 Ağustos 2020 19:33
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UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
UEFA sitesinden bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kar-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek turuncu-lacivertli ekiple 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.
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