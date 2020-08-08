Şehit askerimizin şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
|08 Ağustos 2020 22:09
|Yazdır
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin Çekalan Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Ali Erbaş ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Arife ve baba Aslan Ural'a verdi.
Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Süleyman Ural'ın 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maden mühendisliğini bırakıp, sörf tahtası üretmeye başladı
08 Ağustos 2020 23:12
|'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'
08 Ağustos 2020 20:41
|Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
08 Ağustos 2020 20:08
|'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'
08 Ağustos 2020 18:38
|Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
08 Ağustos 2020 18:15
|Damacana kullananlar dikkat! Tüketiciye 14 yıllık şok
08 Ağustos 2020 17:41
|Hatalar zinciri doğumuyla başladı! Başına gelmeyen kalmadı
08 Ağustos 2020 17:36
|99 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi
08 Ağustos 2020 17:10
|'Aşı bulunmuş olsa dahi, bir dönem birlikte yaşayacağız'
08 Ağustos 2020 16:23
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
08 Ağustos 2020 14:49