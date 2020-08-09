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5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför uyumuş

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar korku dolu anları anlattı
 09 Ağustos 2020 11:53
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Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, "Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum" dedi.

Otobüste eşi, çocukları ve ablasıyla yolculuk eden Cemal Korkmaz, "Geliyorduk. Yaklaşmıştık artık. Bir anda oldu. Ben de uyuyordum. Şoför uyumuş. O an kendimi yerde buldum. Camdan çıkmışım. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım. Buraya gelişimi hatırlıyorum ambulansa bindirdiler. İlk yardım yaparak getirdiler buraya. Eşim çocuklarım ve ablamlaydık. Ablamdan haber alamadım hala" ifadelerini kullandı.

"YOLCULAR ŞOFÖRÜ 2 KEZ UYARMIŞ"

Kaza yapan otobüste ablası Aynur Akman ile 4 yaşındaki yeğeni Taha Akman bulunan Erhan İşler, ablasından gelen telefonla hemen olay yerine gitti. Yerlerde fren izi olmadığını ve şoförün uyuduğunu iddia eden İşler, "Ablam ve yeğenim otobüsteydi. Kendisi şu an içeride. Söylediği şeylere göre otobüsün daha önce 2 kere kaza geçirme riski olmuş. Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş. Ve kaza olmuş. Zaten olay yerine ilk varan kişilerden biri bendim. Otogardan gittim daha ambulans gelmemişti. Yolda herhangi bir fren izi yoktu. Şoförün uyuduğu oradan belli oluyor zaten. Köprü ayağına 100 metre kala bariyerlere bile dokunmadan hemen o yeşillikten köprü ayağına girmiş. Yani şoför uyuduğu için bu kaza gerçekleşiyor. Önceden de yolcular iki kere uyarıyor şoförü. Gebze'ye gelmeden önce 2 kere uyarı yapılıyor şoföre. Otobüs 2 kere sendeleme yapıyor. Yani uykun varsa yola devam etme demişler ama şoför onlara aldırış etmeden yola devam etmiş. Fren izi yoktu. Zaten olayın gerçekleşme yerine bakılırsa orada bir sulama kanalı var yüksek ihtimalle oradan fırlayarak düştü. Çünkü ben oraya gittiğim zaman şaşırdım. Ben de bir şoförüm. Böyle bir kazanın olabileceği ihtimal verilmez yani" diye konuştu.

Olayın şokunu atlatamayan 4 yaşındaki minik Taha Akman ise, "Annemleydik. Uyuyordum. Birden yalnız kaldım. Şimdi iyiyim. Bir yerim ağrımıyor. Annem içeride" şeklinde konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 5 ölü
DHA
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