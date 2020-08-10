Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi.

MÜFETTİŞLİĞE ATANMAYAN İŞ MÜFETTİŞİ AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI İş müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, yeterlik sınavında başarılı olan ancak iş müfettişliğine atanması geciken davacı tarafından, iş müfettişliğine atanması ve geçmişe dönük maddi kayıplarının ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvuruda idare mahkemesi iş müfettişi lehine karar verdi. Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığın itirazını redderek idare mahkemesi kararını onadı