Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi.
|10 Ağustos 2020 08:30
|Yazdır
Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi.
Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi ve ilan edilen Navtex 23 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa
10 Ağustos 2020 07:11
|Oradayız: Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor
09 Ağustos 2020 07:47
|Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı
08 Ağustos 2020 02:33
|AB seyahat listesini güncelledi... Türkiye yine yok
07 Ağustos 2020 20:08
|Uzman isimden korkunç açıklama! Bu virüs asla yok edilemeyecek
07 Ağustos 2020 19:25
|Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak
07 Ağustos 2020 17:47
|Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
07 Ağustos 2020 16:27
|Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
07 Ağustos 2020 13:58
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 266 bini geçti
07 Ağustos 2020 10:00
|Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı
07 Ağustos 2020 09:11