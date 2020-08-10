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Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu yarın Türkiye genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.
 10 Ağustos 2020 11:26
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Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Koruma Eğitim Akademesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında satır başları:

* Salı günü tüm Türkiye'de corona virüsü tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.

* Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Memurlar.Net
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