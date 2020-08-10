Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
İçişleri Bakanı Soylu yarın Türkiye genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.
|10 Ağustos 2020 11:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Koruma Eğitim Akademesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarında satır başları:
* Salı günü tüm Türkiye'de corona virüsü tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.
* Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
PazarlarSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 10, 2020
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
Yine sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin
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