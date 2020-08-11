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TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 11 Ağustos 2020 08:55
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TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı

11 Ağustos 2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "memur, sözleşmeli ve geçici personel" ibaresi "memur ve sözleşmeli personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(A), (B) ve (C) fıkralarına göre ilk defa memur, sözleşmeli ve geçici personel" ibaresi "(A) ve (B) fıkralarına göre ilk defa memur ve sözleşmeli personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan "(B) ve (C) fıkralarına" ibaresi "(B) fıkrasına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yetmiş" ibaresi "altmış" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "yetmiş" ibareleri "altmış" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "sözlü sınavın veya uygulama sınavının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan "yetmiş" ibaresi "altmış" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür."

"(3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında olanlarla ilgili işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür."

MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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