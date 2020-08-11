Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor

Küresel piyasalarda yeşil ekranlar dikkat çekiyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesine rağmen, ABD'de yeni koronavirüs vakası sayısının 50 binin altında seyretmeye devam etmesi ve hastaneye yatan vaka sayısında azalma ABD vadeli endekslerinde ve Asya borsalarında yükseliş getirdi. Asya borsaları yeni bir Çin-ABD anlaşmazlığının ticarete yansımamış gibi görünmesinin yarattığı rahatlamanın etkisiyle yükselirken ABD'nin ekonomiye destek vereceğine yönelik umutlar ise petrol ve emtia para birimlerini destekledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarı yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7; Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2,2 artış kaydetti.

Dolar/TL ve Euro/TL'de sakin seyir

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; dolar/TL kuru 7,31'in hemen üzerinde euro/TL ise 8,60'tan el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında kar satışları kaynaklı düşüş

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında hızlı yükseliş sonrası bir konsolidasyon, geri çekilme süreci yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 2.075 dolar ile rekor kıran spot altında bu hafta yaşanan düzeltme hareketiyle fiyatlar 1999 doların altına kadar geriledi.

2 bin dolar/ons seviyesini altında destek olarak 1.970 dolar/ons seviyesi gösterilirken, yukarı harekette 2.028 ve 2.046 dolar/ons seviyeleri direnç olarak işaret edilmekte.

Çin'in Amerikalı senatörlere yaptırım uygulama kararı sonrası ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında güçlenmesi ve ABD'de yeni bir koronavirüs teşvik paketinin Kongre'den geçmesi için yeni adımların geleceği beklentileri altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

Analistler, geçtiğimiz 3 haftada yüzde 14'ten fazla yükselen altın fiyatında bir konsolidasyonun yaşanmasını beklenen bir gelişme olarak değerlendiriyorlar.

Kaynak: Blomberght