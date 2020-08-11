1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı

Memurlar.net tarafından gündeme getirilen araştırma görevlisi alımına dair ilan iptal edilerek konu hakkında inceleme başlatıldı! Daha önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü de eşine özel kadro açmıştı. Memurlar.net konuyu gündeme getirdikten sonra, rektör hakkında soruşturma başlatıldı ardından da görevden alındı.
 11 Ağustos 2020 12:28
Yazdır
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı

Memurlar.net tarafından gündeme getirilen araştırma görevlisi alımına dair ilan iptal edilerek konu hakkında inceleme başlatıldı! Daha önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü de eşine özel kadro açmıştı. Memurlar.net konuyu gündeme getirdikten sonra, rektör hakkında soruşturma başlatıldı ardından da görevden alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosunu ilgili bölüm başkanının eşinin kazandığına dair iddialar üzerine konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılması gerektiğini gündeme taşımıştık.

İlgili üniversite tarafından kamuoyuna bugün yapılan duyuruya göre, söz konusu alıma dair tüm iş ve işlemler iptal edilerek konu hakkında inceleme başlatıldığı ilan edilmiştir.

İŞTE KAMUOYU AÇIKLAMASI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
34 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor
11 Ağustos 2020 11:31		 Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı
11 Ağustos 2020 11:17
Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi
11 Ağustos 2020 11:15		 Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı
11 Ağustos 2020 11:13
Valiliklere genelge gönderildi! Terör örgütüyle ilgili 'döviz' uyarısı
11 Ağustos 2020 10:44		 Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 09:06
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
11 Ağustos 2020 08:37		 Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
11 Ağustos 2020 08:35
ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
11 Ağustos 2020 08:34		 MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
11 Ağustos 2020 07:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:08 - Validen 'özel okul' açıklaması: Risk görürsek erteleriz14:05 - Öğretim görevlisi alımında 'desen sınavı' yapılabilir mi?14:03 - Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin13:57 - Nevşehir'de koronavirüsten 1 kişi hayatını kaybetti13:48 - Kastamonu'da 5 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor13:42 - Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü
13:39 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:35 - Şanlıurfa'da hastane güvenliğini darbeden 2 kişi tutuklandı13:30 - Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi13:26 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mavi Vatan' açıklaması13:20 - Vali açıkladı: Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var, kısıtlama getirilebilir13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:15 - AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması13:09 - Kaymakam uyardı: Günlük vaka sayısı 4'den 7'ye çıktı13:06 - LGS'de meslek okullarına yoğun ilgi12:57 - Adalet Bakanı Gül'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek12:54 - Ankara'da fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi operasyonla kurtarıldı
12:49 - Köpeği aracıyla ezerek öldüren Doktor'un 3 yıl hapsi istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
Sınavlı okulların tamamı doldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
Akaryakıta 23 kuruş zam bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 2
belarus'ta halkın seçim sonuçlarına karşı ayaklanması 2
kombucha çayı 1
Yok birbirlerinden farkları 1
tırnak yemek 1
10.08.2020 hakkari'de 2 polisimizin şehit olması 3
kadına şiddet 1
benzine yine zam yapılması 4
mahalle düğünleri 3
aile içinde teması kesin 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam