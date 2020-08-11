Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
|11 Ağustos 2020 12:28
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Memurlar.net tarafından gündeme getirilen araştırma görevlisi alımına dair ilan iptal edilerek konu hakkında inceleme başlatıldı! Daha önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü de eşine özel kadro açmıştı. Memurlar.net konuyu gündeme getirdikten sonra, rektör hakkında soruşturma başlatıldı ardından da görevden alındı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosunu ilgili bölüm başkanının eşinin kazandığına dair iddialar üzerine konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılması gerektiğini gündeme taşımıştık.
İlgili üniversite tarafından kamuoyuna bugün yapılan duyuruya göre, söz konusu alıma dair tüm iş ve işlemler iptal edilerek konu hakkında inceleme başlatıldığı ilan edilmiştir.
İŞTE KAMUOYU AÇIKLAMASI
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