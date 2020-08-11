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Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bugün itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı. ABB Başkanı Yavaş sonuçları açıklarken "liyakat usulüne uyarak aldık" dedi ama çok sayıda aday yüksek KPSS puanlarına sahip olmalarına rağmen sözlü sınav sonrasında elendiğini belirtti.
 11 Ağustos 2020 23:13
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 11 Haziran'da yayımlandığı ilanla 300 itfaiye eri alacağını duyurdu.

İlan metinine göre en yüksek KPSS puanına sahip adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alındı.

Sonuçlar bugün itibariyle açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sonuçları açıklarken "liyakat usulüne uyarak aldık" dedi ama çok sayıda aday yüksek KPSS puanlarına sahip olmalarına rağmen sözlü sınav sonrasında elendiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı sonuçlarda sadece Başarı puanları gösterilmiştir. Adayların KPSS puanları, sonuçlarda gösterilmeyerek, KPSS puanları ile başarı puanları arasındaki fark gizlenmeye çalışılmıştır.

Ayrıca daha önce memurlar.net'te sıkça dikkat çekildiği üzere, yaptığı işten emin olan, hak yemediğini iddia eden bir yöneticinin; sonuçları açıklarken, haklarının yendiğini düşünen adaylara itiraz yollarını göstermesi, kamera kaydı tutması ve itiraz halinde bu kamera kayıtlarını ilgili kişilere göstereceğini ifade etmesi gerekirdi. "Liyakate göre aldık" açıklaması ne yazık ki kimseyi tatmin etmemektedir.

İşte adayların memurlar.net Whatsapp hattına gönderdiği şikayetler:

- Merhaba ben KPSS'den 84.56 puan aldım ama Ankara'da itfaiye mülakatına girdim kazanamadım 62 puan alan adam kazanmış torpil döndüğünü düşünüyorum lütfen bize ses olun

- Merhaba Ankara belediyesi itfaiye mülakat sonuçları bugün açıklandı ve listede torpil döndüğü alanen bellidir 65 puanlı kişiler kazanıp yüksek puanlı emek zaman para harcayıp onca yol kat eden kişilerin hakkı yenilmiştir bu haberi gundem yapmanızı rica ediyoruz

- ANKARA'DA TORPİL VAR liyakata göre alım yapacaklardı ama maalesef yapılmadı 700 sıradaki adam girdi ilk 200 de olanlar giremedi adalet istiyoruz

- 69 puanla atanıldı lakin 85 puanla Ankara itfaiye erliğine atanamadık birde liyakatli bir alim olduğu söylenmiş , ne parkur sureleri ne de sözlü mülakat puanları açıklanmış

- Memurlar netin değerli üyeleri Ankara alımlarına bir bakmanızı rica ediyorum
Şahsen ben parkuru iyi yapmama rağmen sözlü de sorulan bütün sorulara doğru cevap vermeme rağmen kpss puanımın da yüksek olmasına rağmen atanamadım

Memurlar.Net - Özel

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