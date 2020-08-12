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2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı

ÖSYM, 1 günde açıklayabileceği 2020/1 KPSS tercih sonuçlarını 1 haftadır açıklamıyor.
 12 Ağustos 2020 09:14
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2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı

2020/1 KPSS tercihleri 23 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

2020/1 ile toplamda 2 bin 582 kontenjan için tercih alınmıştı. Tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmış değil. ÖSYM, istemesi halinde sonuçları 1 günde dahi açıklayabilir.

3 hafta sonra 2020 KPSS Lisans sınavı yapılacak. Tercih yapan onbinlerce aday sınava odaklanabilmek için sonuçların açıklanmasını talep ediyor.

Tercih yapan adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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