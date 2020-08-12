Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı."
|12 Ağustos 2020 10:48
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış
12 Ağustos 2020 10:16
|Adana'da FETÖ operasyonunda 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
12 Ağustos 2020 09:58
|PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
12 Ağustos 2020 08:11
|PKK bitme noktasında, 2 senede 300.000 operasyon
12 Ağustos 2020 06:50
|Deyrizor'da bir araya gelen aşiretler: PKK buradan çıksın!
12 Ağustos 2020 06:40
|PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 23:41
|Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
11 Ağustos 2020 19:30
|Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
11 Ağustos 2020 18:26
|FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası
11 Ağustos 2020 16:54
|İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip
11 Ağustos 2020 16:38