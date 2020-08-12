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Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı."
 12 Ağustos 2020 10:48
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Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: 1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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