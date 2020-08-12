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Okulların açılışı ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıklama yapacak

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, yoksa açılış ertelenecek mi? Açılırsa, öğrenciler, hangi şartlar altında eğitim görecek? Tüm bu soruların, bugün yanıt bulması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yapacak
 12 Ağustos 2020 17:59
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı.

Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alınacak.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşülecek.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.
Memurlar.Net
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