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Tatilden dönen memurda virüs çıktı, tapu müdürlüğü karantinaya alındı

Tekirdağ Şarköy Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı
 13 Ağustos 2020 17:09
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Tatilden dönen memurda virüs çıktı, tapu müdürlüğü karantinaya alındı

Şarköy Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Bayram tatili için gittiği Şanlıurfa'dan döndüğünde memleketteki yakınlarına yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine durum tapu müdürlüğünde görevli A.D'ye bildirildi.

Daha sonra A.D'nin de koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan 12 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Tapu Müdürlüğüyle aynı binada bulunan kaymakamlık ve adliyede de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Tapu müdürlüğünde sadece acil işlemler için iki memur görev yapıyor.

Çalışanların 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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