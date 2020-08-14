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Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi

Yunan fırkateyni Limnos, Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize kalkışınca fırkateynimiz TCG Kemal Reis tarafından önleme yapıldı. Önleme sonrası bakıma alındığı iddia edilen Limnos'taki hasar ilk kez görüntülendi. Limnos'un kullanılamaz hale geldiği fotoğraflarla gün yüzüne çıkarken Twitter'da Yunan hesaplar donanmalarına ateş püskürdü. Bazı Yunan kullanıcılar 'Bu donanma ile mi Türkiye'nin karşısına çıkacağız' deyip hükümeti eleştirdi.
 14 Ağustos 2020 13:06
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Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi

Yunan fırkateyni Limnos'daki tahribat görüntülendi. Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize giden fırkateyn Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından önlenmiş bu sürtüşmede Limnos ciddi zarar alıp kızağa çekilmişti.

Limnos adlı fırkateynin son hali Yunan basınında çıkan kullanılamaz hale geldi iddialarını doğruladı. Fırkateyn'in ön tarafı ciddi zarar almışken Yunanistan tarafından limana götürülüp bakıp çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı.

Limnos'un burnu kullanılamaz hale geldi
Yunanistan'ın böyle bir işe kalkışıp rezil olması Yunan kamuoyunu da rahatsız etmiş durumda. Twitter'da birçok Yunan kullanıcı kendi askerlerini iş bilmezlik ile suçlarken 'Bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz' sorusuyla tepkilerini gösterdiler.

Erdoğan: Kemal Reis gemisi gereken cevap verdi
Memurlar.Net
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