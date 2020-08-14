'Zavadanak çarptı' sözüyle gündem olmuştu, tutuklandı
|14 Ağustos 2020 13:56
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Manavgat'ın Kızılağaç kavşağında geçen 15 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Bekir Varol'un kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle, Niyazi K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Köse ve Osman Köse yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından kamyonetinin sağ ön tekeri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan Bekir Varol, yaklaşık 1 kilometre ileride jandarma tarafından yakalandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Olay yerine getirilen Bekir Varol'un yapılan muayenesinde, 2.2 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde diğer araç sürücüsü Niyazi K.'ye tepki gösteren Bekir Varol, "Koronadan mı kaçıyorsun. Niye kırmızıda geçtin", polis görevlilerine de olayı anlatırken "Zavadanak bana çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.
5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sürücü belgesine 6 ay süresince el konulan ve para cezası uygulanan Bekir Varol hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonucunda 5 ay hapse mahkum edilen Bekir Varol'un cezası, kesinleşti. Alanya Adliyesi'ne teslim olan Bekir Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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