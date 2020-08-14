Vali'den tebdili kıyafetle 'korona' denetimi

Vali Erin, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine hastane yönetiminden habersiz olarak hastanelerdeki son durumu kontrol etti. Gündem 14 Ağustos 2020 Cuma 14:40 Koronavirüs vaka sayılarının arttığı ve her geçen gün onlarca evin karantinaya alındığı Şanlıurfa'da şikayetleri kulak ardı etmeyen Vali Erin, hastanede denetime çıktı. Denetimi hastane yönetiminden gizli bir şekilde yapan Vali Erin, özellikle pandemi çadırındaki çalışmaları izledi Hastaneye bir hasta olarak giriş yapan Vali Erin, ateşinin ölçülmesi sonrası yaşlı bir vatandaşın yanına oturdu ve şikayetlerini dinledi.

Daha sonra pandemi çadırını ziyaret eden Vali Erin, sırada bekleyen hastalar ile bir süre sohbet etti. Vali Erin'i karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre hastaneden dolaşan Vali Erin, hastanedeki tedbirleri ve kuralları gözlemledi. Hastaların şikayetlerini dinleyen Vali, son olarak ise yönetimine hastanede olduğu bilgisini verdi. Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile bir araya geldi ve tüm gözlemlerini iletti. Özellikle eksiklikler konusunda vurgu yapan Vali Erin'in talepler üzerine talimat verdiği öğrenildi. Vaka sayılarını pik yaptığı ve zaman zaman şikayetlerin geldiği süreçte Vali Erin'in gizli denetimi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan, hastanelerdeki denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: AJANS URFA