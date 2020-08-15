1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
 15 Ağustos 2020 12:27
Yazdır
Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon
15 Ağustos 2020 07:35		 Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
14 Ağustos 2020 18:52
FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam
14 Ağustos 2020 15:55		 Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
14 Ağustos 2020 14:57
İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı
14 Ağustos 2020 12:50		 FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama
14 Ağustos 2020 12:31
FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'nin eylemleri gerekçeli kararda
14 Ağustos 2020 11:15		 'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi
14 Ağustos 2020 10:37
Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
14 Ağustos 2020 10:27		 2 ilde terör ve uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
14 Ağustos 2020 09:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:08 - Emre Belözoğlu futbolu bıraktı13:04 - Torul Belediye Başkanı Özdemir'den 'Koronavirüse yakalandım' paylaşımı13:02 - 'Turgut Reis'in türbesi Türkiye-Libya dostluğunun nişanesidir'12:50 - Sağlıkçıların Meclis hastanesindeki kitler ile test yaptırdıkları yalanlandı12:33 - Siirt'te düğünlere katılım yaşına Kovid-19 kısıtlaması12:27 - Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
12:16 - Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı12:10 - Gaziantep'te sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı12:06 - Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 27 bin kilometreyi aştı12:02 - Hakime 'Allah belanı versin' demek, suç oluşturur mu?12:01 - Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması11:51 - Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası var
11:49 - Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı11:47 - KPDK gündeminin belirlenmesi için hazırlık toplantısı yapıldı11:41 - Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı11:37 - Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı11:36 - Meslek lisesi öğretmenleri temassız ateş ölçen cihaz geliştirdi
11:21 - ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
Bu hafta altın kaybettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona şüphesi 1
diego perotti 1
vedat muriqi 1
afedersin hdp 3
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
hümeyra 1
heidi 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 5
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam