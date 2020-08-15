1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemi çalışma takvimine yönelik 8 maddelik bir açıklama yayımladı
 15 Ağustos 2020 19:08
Yazdır
MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemi çalışma takvimine yönelik 8 maddelik bir açıklamayı 15 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

İllere gönderilen resmi yazıda,

- Özel okulların 17 Ağustos'ta, resmi okulların ise 31 Ağustos'ta eksik konu ve kazanımlara yönelik programlara başlayabileceği,
- 21 Eylül'de 2020-2021 eğitim öğretim programlarının uygulanmaya başlanacağı,
- Öğretmenlerin 24 Ağustos'ta görev yaptıkları okulda mesleki çalışmalara başlayacakları,
- Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitiminin 21-25 Eylül'de başlayacağı,
- 31 Ağustos ile 6 Haziran arasında destekleme ve yetiştirme kursları açılabileceği,
belirtilmiştir.

İŞTE RESMİ YAZI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
15 Ağustos 2020 14:45		 Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
15 Ağustos 2020 10:22
Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz
14 Ağustos 2020 19:13		 Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı
14 Ağustos 2020 12:34
Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir?
14 Ağustos 2020 07:50		 Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı
13 Ağustos 2020 22:22
Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı
13 Ağustos 2020 18:48		 Özel okullar 17 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak
13 Ağustos 2020 09:07
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
13 Ağustos 2020 08:41		 23 il kapsamında öğretmenlerin nakil sonuçları açıklandı
12 Ağustos 2020 18:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:26 - OSB'lerdeki liselere gençlerden büyük ilgi20:23 - Prof. Dr. Ayben Uysal CERN'de Türkiye'nin gururu oldu20:19 - İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki20:13 - Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı20:10 - Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu20:03 - Türk ve Yunan fırkateynlerinin bekleyişi sürüyor
19:29 - İkinci el araç satışında yer alan 4 önemli sorun19:08 - MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge19:02 - Erdoğan: Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla izin vermeyiz18:45 - Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı18:42 - Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi18:38 - Babasının kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı
18:35 - Belediyeye kızdı 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı18:33 - Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti18:29 - AK Parti'li Akbaşoğlu'nun acı günü18:23 - Cumhurbaşkanlığı'ndan '12 Ada Belgeleri' paylaşımı18:19 - Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye girdi
18:06 - Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Hakime 'Allah belanı versin' demek, suç oluşturur mu?
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 3
hırsız 1
van 1
Red bull leipzig 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
mahalle düğünleri 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
omar elabdellaoui 2
boğulmaların artması 1
sputnik v 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam