MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemi çalışma takvimine yönelik 8 maddelik bir açıklama yayımladı
|15 Ağustos 2020 19:08
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemi çalışma takvimine yönelik 8 maddelik bir açıklamayı 15 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
İllere gönderilen resmi yazıda,
- Özel okulların 17 Ağustos'ta, resmi okulların ise 31 Ağustos'ta eksik
konu ve kazanımlara yönelik programlara başlayabileceği,
- 21 Eylül'de 2020-2021 eğitim öğretim programlarının uygulanmaya başlanacağı,
- Öğretmenlerin 24 Ağustos'ta görev yaptıkları okulda mesleki çalışmalara başlayacakları,
- Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitiminin 21-25 Eylül'de başlayacağı,
- 31 Ağustos ile 6 Haziran arasında destekleme ve yetiştirme kursları açılabileceği,
belirtilmiştir.
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