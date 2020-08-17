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Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor

Diyarbakır'da sosyal deney yapan Youtuberlar Burak Tutal ve Mert Karakaş, paylaştıkları videoyla Türkiye'nin yardımsever yüzünü bir kez daha gösterdi. Seyyar satıcı ve büfe çalışanı çocuklar, aç olduklarını söyleyen iki gençle ceplerindeki parayı paylaştı, yiyecek aldı, eve davet etti.
 17 Ağustos 2020 08:31
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Youtube'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Tutal ve Mert Karakaş, Diyarbakır'a giderek sosyal deney gerçekleştirdi. Gizli kamerayla çekim yapılırken, aç olduklarını ve yanlarında hiç paraları olmadığını söyleyen Tutal ve Karakaş, çocuklardan kendilerine yiyecek alıp alamayacaklarını sordu. Videoda yer alan tüm çocuklar ceplerindeki parayı paylaşarak yardım isteyen bu iki yabancıya yemek aldı, sattıkları ürünlerden ikram etti.

Burak Tutal çocuklardan birine "Benim kalacak yerim de yok buralarda kalacak yer bulabilir miyim?" sorusunu da yöneltti. Bu anların kameraya çekildiğinden habersiz olan küçük çocuk, "Bizde kalabilirsin 5 kardeşiz bir abim de sen olursun" yanıtını verdi.


TABLET HEDİYE ETTİLER

Deneyin sonunda Tutal ve Karakaş kendilerine yardım eden çocuklara uzaktan eğitim döneminde kullanmaları için birer tablet hediye etti. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Güzel çocuklar iyi ki varsınız", "Keşke her gün böyle paylaşımlar yapabilsek", "Gözlerim doldu yüreğinize kurban çocuklar", "Keşke dünyayı böyle koca yürekli çocuklar yönetse" gibi yorumlar yaptı.

BU İYİLİK HALİ TÜM TÜRKİYE'DE VAR

Yüzbinlerce kez izlenen videonun hikayesini Youtuberlar Burak Tutal ve Mert Karakaş'tan dinledik: "Üç yıldır Youtube için içerikler çekiyoruz. The Boss bizim ikinci kanalımız. 1.5 yıldır bu kanal için çalışıyoruz. Yılda üç-dört kez Türkiye'nin farklı noktalarında sosyal deneyler yapıyoruz. Daha önce de Diyarbakır'da bir alıveriş merkezine giderek Konya'dan geldiğimizi ve kalacak yerimizin olmadığını söylediğimiz bir sosyal deney yapmıştık. Yine herkes kapılarını açmıştı. Bu kez Diyarbakır'a gidiş amacımız yazları çalışarak ailelerine yardım eden kışları ise okullarına giden çocuklara tablet dağıtmaktı.

HEPSİ YARDIM ETMEK İSTEDİ

6 tablet vardı yanımızda. Ancak o kadar çok çalışan çocuk gördük ki keşke 100 tablet alıp gitseydik diye düşündük. İyilik yapan çocuklara tablet dağıtmak istedik ama zaten hepsinin aynı iyiliğe sahip olduğundan çok emindik. Çok duygulu anlar yaşadık. Yani cebinde ne kadar parası olursa olsun ihtiyacı olanla paylaşma istekleri var. Videoda olmayan bir kısımda otoparkta çalışan bir çocuğa aç olduğumu söyledim, "Hiç param yok haftalığımı daha almadım" dedi. Almış olsa o da paylaşacaktı. Bu deneyi altı çocukla yaptık. Hepsi yardım etmek istedi. Doğu bölgesi kesinlikle çok misafirperver ve paylaşımcı ama ben bu iyiliğin tüm Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Farklı şehirlerde de bu tarz deneyler yaptığımızda yine herkesin yardım etmeye çalıştığını görüyoruz."

SOSYAL DENEYLER DEVAM EDECEK

Bu deneylerine bir restoranın sponsor olduğunu ve tabletleri onların aldığını söyleyen Tutal ve Karakaş, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çocuklara daha çok tablet hediye etmek istediklerini söyledi, sosyal deneylerini sürdüreceklerini ekledi.
Memurlar.Net
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