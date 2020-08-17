'Türkiye 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahip'
İçişleri Bakanı Soylu: 1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.
|17 Ağustos 2020 11:32
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İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir."
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