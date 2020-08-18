Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.
|18 Ağustos 2020 11:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.
Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.
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