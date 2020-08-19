Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, YÖK'ün aksi yöndeki yazılarına rağmen, rektörlük seçimlerinde rakibi olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı.
|19 Ağustos 2020 09:18
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Alim Yıldız, daha önce beraber çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde kendisine rakip olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı.
YÖK'ün aksi yöndeki yazılarına rağmen dekanın istifaya zorlanması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.
İŞTE YÖK'ÜN YAZISI
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