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800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Kız Köprüsü'nün onarımını yapan müteahhit, 800 yıllık tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkardı. Firma 'Büyük taşlar vardı, o nedenle iş makinesiyle çalışmak zorundayız' savunması yaparken, arkeolog Nezih Başgelen "İş makinesi ile restorasyon olmaz" dedi.
 19 Ağustos 2020 09:58
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800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma

Sivas'taki tarihi Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon görüntüsü tepkilere neden oldu. Yaklaşık 800 yıllık köprü için Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök de olay yerine gitti. Müteahhit firma ağır taşları kaldırmak için iş makinesi kullandıklarını savundu. Ancak taşları kaldırma işinin işçilere bırakılması, restorasyon uzmanlarının ve yetkili mimarın başında olmadan çalışılması doğru bulunmadı.

ÖNEMLİ KÜLTÜR VARLIĞI

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberinde görüşlerine yer verilen, UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi Nezih Başgelen görüntülerle ilgili şöyle konuştu: "Kız Köprüsü bölgenin önemli bir kültürel varlığıdır. Osmanlı döneminde Divriği'yi Ziniski-Sincan-Yağbasan-Karabel üzerinden Sivas'a bağlamak için yaptırılmıştır. Karayollarının bu tarihi köprüyü korumak istemesi doğru bir yaklaşımdır. Ancak restorasyon çalışmalarına mukavemet sorunları belirgin olan böyle tarihi bir köprü üzerinde iş makinesi çıkartıp çalışılması hiçbir gerekçe ile kabul edilecek bir durum değildir. Bazı taşınması güç parçalar köprü üzerinden alınması gerekiyorsa tüm dünyadaki benzer uygulamalardaki gibi en azından burada bir kule vinç kullanılabilirdi. Divriği Belediye Başkanı Sn. Hakan Gök'ün bu konudaki ilgi ve hassasiyetine teşekkür ederiz. Konuyu iletir iletmez olay yerine gidip bilgi akışı sağladı. Tarihi bir kayba daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin daha titiz bir denetimle sürdürülmesi gerekir. Göz göre göre gözümüz gibi korumamız gereken bir değerimizi daha yanlış uygulamalarla kaybetmeyelim."

BU İŞTE GARİPLİK YOK MU?

Mengücüklüler döneminde yapıldığı düşünülen Çaltı Çayı üzerindeki köprünün kitabesi bulunmuyor. İpek yolu güzergahında olan 70 metre uzunluğundaki köprü kesme ve moloz taştan yapılmış. Divriği Belediyesi'nin girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı. CNN Türk'ün ekran yüzlerinden Güven İslamoğlu'nun önceki gün tesadüfen bölgeden geçerken çekip sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar tepki çekti. İslamoğlu; "Sivas'ın Divriği ilçesi, tarihi Kız Köprüsü restore ediliyor. Sizce bu işte bir gariplik yok mu?" ifadelerini de paylaştı.
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