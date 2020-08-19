Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
|19 Ağustos 2020 16:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
"Sevr'e boyun eğmeyeceğiz"
Ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Ege ve Akdeniz'de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemin hataları bulunuyor.
CHP'nin ana karamızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bu kötü mirasıyla hesaplaşmak yerine pişkince bizi suçlamaktadır.
Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiç bir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen kaynaklardan mahrum bırakamaz.
Biz hiç kimsenin hakkına hukukan el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de kavga ve gerilim istemiyoruz. Muhataplarımızdan diyaloğa yol açacak çözümler bekliyoruz. Sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz.
"Cuma günü milletimize müjde vereceğiz"
Yarın malum perşembe, ardından cuma inşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın halen kontrolümüz altında
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